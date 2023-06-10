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Спортивный директор «Факела» прокомментировал сохранение прописки в РПЛ

Спортивный директор «Факела» прокомментировал сохранение прописки в РПЛ
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, доволен тем, как показал себя «Факел». Мы выиграли с общим счётом 3:0 два матча. Есть профессиональное отношение всего клуба, тренерского штаба и команды, из-за чего задачу удалось выполнить. Довольны ли мы проделанной работой Евсеева за это время? Я бы не разделял Евсеева и команду — все делают одно дело, начиная с уборщицы и заканчивая генеральным директором. Хочу сказать всем большое спасибо! Все были на уровне, поздравляю всех, что мы остались в РПЛ», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В стыковых матчах «Факел» обыграл красноярский «Енисей» (1:0, 2:0).

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