Евсеев: играющий «Енисей» забил ноль голов, а «Факел» — три. Тут диалог неуместен

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев подвёл итоги ответного стыкового матча с красноярским «Енисеем» (2:0).

«Как говорили после первой игры, играющая команда забила «Факелу» ноль голов. Это ключевой момент. «Факел» не пропустил, забил три мяча. По‑моему, тут диалог неуместен. Второй тайм? Как всё может быть под контролем, когда счёт скользкий — 1:0, соперник поддавил. Ту игру, которую они показывали в Первой лиге, они показывали и на этом поле. «Енисей» показывал хороший футбол, нам было тяжело, но мы справились.

Когда появилась уверенность, что останемся в РПЛ? Задача была решена, когда игрок «Енисея» на 90+4‑й минуте не попал в ворота. Тогда было понятно», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Первый стыковой матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Факела».