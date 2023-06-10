Асхабадзе: с бюджетом, какой есть у «Енисея», они должны уже как лет пять играть в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на критику по организации ответного стыкового матча между «Факелом» и «Енисеем» от представителей красноярской команды.

«Хотелось бы также сказать «спасибо» и коллегам из «Енисея» за организацию матча, которая даже близко не соответствовала уровню ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Соперник целенаправленно использует манеж для улучшения своих результатов, что является нарушением спортивного принципа по сравнению с другими командами. И после этого ещё заявляет о каких-то претензиях по организации игры в Воронеже! С таким бюджетом, какой есть в Красноярске, «Енисей» должен уже как лет пять играть в РПЛ и выполнять поставленную задачу», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

В субботу, 10 июня, «Факел» принимал красноярский «Енисей» на Центральном стадионе профсоюзов. Подопечные Вадима Евсеева победили со счётом 2:0. В первом матче «Факел» выиграл на выезде — 1:0. Таким образом, воронежская команда сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге.