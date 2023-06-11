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Лаутаро — после финала Лиги чемпионов: «Интер» заслуживал большего

Лаутаро — после финала Лиги чемпионов: «Интер» заслуживал большего
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Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» выразил мнение, что итальянская команда заслужила большего. Напомним, матч закончился победой «горожан» со счётом 1:0.

«Мы вышли в финал Лиги чемпионов после того, как преодолели сложный групповой этап. Потом мы выбили «Порту», «Бенфику» и «Милан», а сегодня сражались с «Манчестер Сити» – с самой сильной командой. Мы заслуживали большего.

В таких матчах всё решают детали, и, наверное, нам чего-то не хватило для победы, но я очень горжусь нашим выступлением. Мы разочарованы, но болельщики должны гордиться нашей командой», – цитирует форварда «Интера» УЕФА.

Лаутаро Мартинес сыграл 13 матчей в этом розыгрыше Лиги чемпионов, забил три гола и отдал три голевые передачи.

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