Защитник «Интера» Думфрис прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

Защитник «Интера» Дензел Думфрис прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Выступая за «Интер», всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь командой. Жаль, что не выиграли. Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло — не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.

Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас трудно давать анализ», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.

Победу «Манчестер Сити» принёс полузащитник Родриго Эрнандес, который отличился на 68-й минуте.

Видео: Фанаты «Интера» на подходе к стамбульской арене