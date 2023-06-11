Защитник «Интера» Думфрис прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).
«Выступая за «Интер», всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь командой. Жаль, что не выиграли. Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло — не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.
Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас трудно давать анализ», — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.
Победу «Манчестер Сити» принёс полузащитник Родриго Эрнандес, который отличился на 68-й минуте.
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