Полина Гагарина исполнила гимн России перед началом финального матча Кубка страны

Известная российская певица Полина Гагарина исполнила гимн Российской Федерации на стадионе «Лужники» перед стартовым свистком финального матча Кубка, в котором в этим минуты встречаются «Краснодар» и ЦСКА.
Права на видео принадлежат РФС.
Напомним, ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в завершающем эту часть турнира двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, победив в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором – «Урал» (2:1).
Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но в 2014 году сумела выйти в финал, где уступила «Ростову».
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