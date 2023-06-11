Форвард «Урала» Каштанов считает, что ЦСКА выиграет Кубок России

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Я думаю, что ЦСКА выиграет Кубок России. У них более организованная команда. Но опять же — это финал. Здесь всё может быть непредсказуемо. Но я отдаю предпочтение ЦСКА», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в двухматчевом противостоянии «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающей игры турнира через Путь регионов, обыграв в первом матче финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором «Урал» (2:1).

Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но выходила единожды в финал в 2014 году, где уступила «Ростову».