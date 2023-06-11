В РФС назвали призовые ЦСКА за победу в Кубке России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о размере призового фонда турнира, назвав сумму, которую получит победитель.
«Бабаев сказал, что победитель Кубка России получит от 320 до 350 миллионов? Роман Юрьевич перепутал, призовой фонд существенно ниже. Посмотрим в зависимости от выручки. У нас в регламенте указана чёткая сумма, которую клубы фиксированно получают за стадию. По нарастающим итогам команда, которая дошла до финала и выиграла его — это около 300 миллионов. Но это не за один матч, а за весь турнир.
Год назад призовой фонд всего турнира был 250 миллионов. Когда телевизионный вещатель начнёт ещё эффективнее транслировать, тогда и настанут эти золотые времена», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА, завершился победой команды Владимира Федотова. Основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
- 11 июня 2023
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