ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти и завоевал Кубок России
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Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.
Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.
Московский ЦСКА стал восьмикратным обладателем национального кубка.
Фонбет Кубок России. Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
5 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 32' 1:1 Кордоба – 50'
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