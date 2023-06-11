Ивич: я хотел верить, что арбитры будут судить финал достойно. Больше мне нечего сказать

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался насчёт работы судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым на матче Суперфинала Кубка России с ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).

«Хочу поздравить соперника, что он взял трофей. Также хочу поздравить своих игроков, которые играли до конца за этот кубок. Все эти шесть месяцев они боролись в кубке, они боролись в чемпионате. У нас сформировалась хорошая группа игроков

Это был самый важный матч за последние месяцы. Обе команды сделали все, чтобы победить, выдали максимум. Я вчера сказал, что жду достойного матча от всех, кто будет на поле, в том числе и от судей.

Я надеялся и хотел верить, что они будут достойно судить этот финал. Больше мне нечего сказать», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.