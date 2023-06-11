Евгений Гинер поделился впечатлениями от Суперфинала Кубка между ЦСКА и «Краснодаром»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от финального матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Ощущения такие же, как и 21 трофей до этого. Можно сравнить с ощущением первого трофея? Трофей есть трофей. Наверное, можно выделить Кубок УЕФА от Кубка России. Но как можно сказать, что первый трофей был самым желанным? Это то же самое, что спросить: ты большое старшего, среднего или младшего ребёнка любишь?
Такие матчи не бывают лёгкими. «Краснодар» молодцы — очень хорошо играли. Наши ребята тоже молодцы. Мы выиграли трофей: значит, мы чуть лучше.
Конечно, ожидал такого сопротивления от «Краснодара. Это кубковый матч. Когда играется 30 матчей чемпионата — это одно. Когда играется кубок — это другое.
Вы вчера смотрели финал Лиги чемпионов. Не скажешь, что это был блестящий матч. А если взять две команды, то это какая-то фантастика. Почему так? Один матч, результат очень важен. Поэтому всё вот так в каламбуре», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 11 июня 2023
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