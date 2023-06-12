Кевин Де Брёйне может пропустить начало следующего сезона
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может пропустить начало следующего сезона из-за травмы, сообщает The Independent.
По данным источника, бельгиец может пропустить начало следующего сезона из-за предполагаемого разрыва подколенного сухожилия третьей степени. На этой неделе игрок пройдёт медицинское обследование.
В финале Лиги чемпионов Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы на 36-й минуте. «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счётом 1:0 благодаря голу Родри.
Отметим, Де Брёйне занял первое место по количеству голевых передач в Лиге чемпионов нынешнего сезона.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и 31 результативную передачу.
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