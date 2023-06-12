Федотов: господь бог дал ЦСКА выиграть Кубок России. Мы стремились к этому — это наш венец

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался насчёт победы красно-синих в Фонбет Кубке России по итогам сезона-2022/2023.

«Каждый день счастливый, когда ты соприкасаешься с футболом. А трофей Кубка — венец. Это титул, который мы выиграли все вместе: армия болельщиков, клуб во главе с нашим руководством. Мы к этому стремились, господь бог дал нам этот трофей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, накануне ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России, одержав победу над «быками» в серии послематчевых пенальти. В Российской Премьер-Лиге армейцы стали вторыми, отстав от занявшего первое место в турнирной таблице «Зенита» на 12 очков.

Для Владимира Федотова Кубок России стал первым завоёванным трофеем в тренерской карьере. Ранее российский специалист работал в «Сочи», «Оренбурге» и других клубах.