Федотов: господь бог дал ЦСКА выиграть Кубок России. Мы стремились к этому — это наш венец

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался насчёт победы красно-синих в Фонбет Кубке России по итогам сезона-2022/2023.
«Каждый день счастливый, когда ты соприкасаешься с футболом. А трофей Кубка — венец. Это титул, который мы выиграли все вместе: армия болельщиков, клуб во главе с нашим руководством. Мы к этому стремились, господь бог дал нам этот трофей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, накануне ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России, одержав победу над «быками» в серии послематчевых пенальти. В Российской Премьер-Лиге армейцы стали вторыми, отстав от занявшего первое место в турнирной таблице «Зенита» на 12 очков.
Для Владимира Федотова Кубок России стал первым завоёванным трофеем в тренерской карьере. Ранее российский специалист работал в «Сочи», «Оренбурге» и других клубах.
- 12 июня 2023
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:53
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:27
-
14:07
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:28
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:39