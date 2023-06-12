Гинер: этот ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Состав — не самое главное

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о перспективах команды.

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». Говорят, что в футбол играют футболисты, а решает самоотдача и качество. У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав — не самое главное в футболе.

Почему «Зенит» тогда доминирует? Я не могу ответить на этот вопрос. Мы с Федотовым отработали первый сезон, поэтому всё впереди. В моём понимании — все умеют играть, но самое главное — какую тактику избирает тренер и как он ставит игру. Это очень важно», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 11 июня, завершился Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой команды Владимира Федотова: основное время матча не выявило сильнейшего (1:1), а в серии послематчевых пенальти более точными оказались армейцы – 6:5.