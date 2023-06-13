Флик посетовал на ошибки в обороне сборной Германии после товарищеского матча с Украиной

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги товарищеского матча с Украиной.

«Начало было достаточно лёгким, где-то даже слишком лёгким. Мы забили гол относительно быстро, тогда у нас было ощущение, что у нас всё идёт замечательно.

Потом за каждую ошибку нас сразу наказывали, просто не хватало защиты. Мы знаем, что впереди у нас много работы, потому что нам нужно исправить эти ошибки и в следующих играх защищаться более бескомпромиссно», — приводит слова Флика официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, вчера завершился товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Команды играли на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). Сборная Украины упустила победу, ведя в счёте 3:1 по ходу матча. Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.