Сборная Украины упустила победу в игре с Германией, ведя в счёте 3:1 по ходу матча

Завершился товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Команды играли на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). Сборная Украины упустила победу, ведя в счёте 3:1 по ходу матча. Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.

Немцы повели в счёте уже на шестой минуте: быстрым голом отметился форвард Никлас Фюллькруг. Однако украинцы ушли на перерыв, обыгрывая оппонентов: сперва на 19-й минуте отличился Виктор Цыганков, а через четыре минуты защитник «бундесманшафт» Антонио Рюдигер срезал мяч в свои ворота после удара Михаила Мудрика.

Через 11 минут после начала второй половины встречи украинцы упрочили преимущество — Цыганков записал на свой счёт второй мяч. Несмотря на это, Германия сумела уйти от поражения благодаря голам Кая Хаверца на 83-й минуте и Йозуа Киммиха на 90+1-й с пенальти.

В девяти предыдущих очных встречах сборная Украины никогда не обыгрывала немцев.

Ранее сообщалось о желании Мудрика сыграть за молодёжную сборную своей страны на Евро.