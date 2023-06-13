Йозуа Киммих — о матче с Украиной: пропустили два бессмысленных гола

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничейный матч национальной команды со сборной Украины (3:3).
«Мы очень хорошо вошли в игру. Всё было хорошо, мы повели в счёте в начале игры, а затем пропустили два бессмысленных гола.
Счёт 1:3 стал после простых ошибок. Это именно то, что нам нужно остановить. В итоге мы, к счастью, вознаградили себя двумя голами», — приводит слова Киммиха Немецкий футбольный союз.
Напомним, вчера завершился товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Команды играли на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). Сборная Украины упустила победу, ведя в счёте 3:1 по ходу матча. Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.
- 13 июня 2023
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