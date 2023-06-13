Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филипп Лам — о матче с Украиной: футбол — это средство достижения целей

Филипп Лам — о матче с Украиной: футбол — это средство достижения целей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам поделился мнением о футболе, как инструменте для решения международных вопросов.

«Футбол является средством достижения целей благодаря своей популярности. Люди отвлекаются, бурно празднуют и, несмотря на всё соперничество, собираются вместе. Такой пакет развлечений и такое сообщество уникальны, такого больше нигде нет. Именно с таким пониманием я сейчас смотрю футбол.

И это моё развитие: от фаната, увлекающегося своими кумирами, до футболиста, чьи кумиры остаются в мыслях во время 113 выходов на поле, чувствующего ответственность представлять свою демократическую страну и до капитана, наблюдающего, куда двигается его команда. Теперь я директор турнира, где мы хотим отмечать и укреплять европейские ценности. Это тоже определяет моё видение Украины. Международный матч против Украины был отличной идеей», — приводит слова Лама ua.tribuna.com.

Материалы по теме
Ребров — о матче со сборной Германии: сборная Украины могла забивать даже больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023