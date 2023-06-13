Экс-тренер «Спартака»: Давыдов не справился с ярлыком «Месси» от Федуна

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько объяснил, почему в полной мере не реализовал себя в футболе талантливый воспитанник «Спартака» Денис Давыдов.

«Наверное, в какой-то момент Давыдов не справился с навешенным на него с лёгкой руки Леонида Арнольдовича прозвищем — Месси. А потом, большая зарплата, молодость — со всем этим надо справиться. Думаю, что у Дениса не всё это получалось. Хотя по разговорам кажется, что профессионал.

Одно неосторожно сказанное слово может сорвать у футболиста крышу? Не то чтобы сорвать крышу, но его после этого начали переоценивать. Футболист всегда должен быть голодным, злым и мотивированным. Только так он растёт. Ты должен каждый день ставить цели и достигать их, переступая через себя и свои желания. Надо идти к цели — играть в сборной России, выступить на чемпионате мира. А когда называют Месси и дают большой оклад, к чему тебе стремиться? Хотя по детям Давыдов был не просто не хуже одногодков Миранчуков, а гораздо лучше. И где сейчас он и где они?» — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.