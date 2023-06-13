«Та весна в «Спартаке» — сплошной стресс». У тренера из России «золотой» дубль в Армении

Всего три российских тренера завершили сезон-2022/2023 чемпионами: Сергей Семак — в РПЛ, Станислав Черчесов — в Венгрии и Дмитрий Гунько — в Армении.

«Тренер «Пюника» сказал, что отрезал крылья Гунько один раз и отрежет во второй»

— Хорошая компания? — первый вопрос наставнику ереванского «Урарту».

— Лучше не придумаешь компании. С такими людьми оказаться в одном ряду очень приятно.

— Знакомы с ними?

— Конечно. С Сергеем Богдановичем мы периодически встречаемся в Эмиратах на контрольных матчах. Два года назад мы играли против «Зенита» с «Ноа», а этой зимой — с «Урарту». Естественно, общались при встрече. А со Станиславом Саламовичем знакомы ещё по «Спартаку». С Володей Паниковым, тренером по физподготовке, постоянно на связи. Не стесняюсь консультироваться у него, огромное ему спасибо.

— «Урарту» всего второй раз в истории стал чемпионом и впервые сделал «золотой» дубль. Грандиозный успех для клуба?

— Да, мне даже вручили памятную тарелку как первому тренеру в истории, завоевавшему в один год Кубок и чемпионство. В клубе все довольны решением задачи.

Дмитрий Гунько c двумя пока главными трофеями в карьере Фото: из личного архива Дмитрия Гунько

— Банкет был, повышенные премиальные?

— Премиальные были обозначены ещё перед началом чемпионата и выплачены в полном объёме. Естественно, банкет был очень хороший. Посидели по семейному — с жёнами, детьми. Президент попросил душевно погулять, и мы выполнили его пожелание (смеётся).

— Для вас это первое взрослое золото. Несравнимые эмоции по сравнению с победами в спартаковской молодёжке?

— Тогда тоже были незабываемые эмоции, когда выигрываешь первое золото, второе, третье. Но, конечно, сейчас другие чувства. Титул дался непросто, мы прошли тяжёлый путь, и от этого эмоции были самые яркие.

— Мне сбросили видео, как вы праздновали чемпионство после матча с «Пюником» — изобразили полёт по полю, расставив руки. Это же был ответ тренеру соперника?

— Эти эмоции копились на протяжении двух лет. У нас такое хорошее спортивное противостояние с тренерами в чемпионате Армении. Но иногда оно выходит за рамки каких-то норм. Зимой коллега из «Пюника» позволил себе высказывание, которое здесь очень срезонировало. Сказал, что отрезал крылья Гунько один раз и отрежет во второй. Меня эти слова особо не задели, но, естественно, я их запомнил. Всё это и вылилось в такой жест полёта над полем после чемпионства.

— Там вроде бы чуть до стычки не дошло?

— Ничего такого не было. Хотя в чемпионате Армении стычки могут происходить в каждом матче. Это достаточно эмоциональная лига. Даже между тренерами бывают драки.

— Серьёзно?

— Да-да, тренеры «Пюника» и «Ноа» подрались, и их дисквалифицировали всего на два матча. А здесь никакой стычки не было. Только эмоции. Одна команда праздновала, другая — грустила. Для меня вообще такие выплески не свойственны. Когда потом смотрел по видео, сам себе удивлялся. Плохо помню, как это произошло — настолько эмоции захлестнули.

— С тренером «Пюника» сложилось напряжённое соперничество?

— Соперничество — да, очень интересное и эмоциональное. По-хорошему мотивирует.

— Руки друг другу пожимаете при встрече?

— Когда как (смеётся). По-разному бывает.

— Предположу, что игры с «Араратом-Армения» для вас тоже были особенными?

— Конечно. Мы начинали чемпионат игрой с ними, и я сказал футболистам на установке, что лучше старта для нашей команды и для меня — не придумать. Олег Поляков забил отличным ударом из-за штрафной, мы выиграли 1:0, и это было началом нашего пути.

— В прошлом сезоне вы с этой командой всего на одно очко отстали от чемпиона — «Пюника». Осадок от отставки остался?

— Скорее нет, чем да. «Арарат-Армения» всегда ставит максимальные задачи, и я понимал, что, если мы не решим её, я на 99% в клубе не останусь. Осадок скорее остался от отставки из «Ноа». У меня в контракте было прописано автоматическое продление, если занимаем первое или второе место. Мы взяли серебро, но клуб посчитал мою работу неудовлетворительной и не продлил соглашение. Хотя мы приняли клуб на пятом месте, и никто не мог подумать, что «Ноа» сможет бороться за чемпионство. А мы до последнего тура претендовали на титул, и только в концовке «Алашкерт» вырвал золото.

«Между россиянами и украинцами в «Урарту» никаких проблем нет»

— Я смотрю, за сезон «Урарту» набрал полтора десятка новых футболистов. На ходу строили новую команду?

— Числа числами, но костяк команды составляют воспитанники академии «Урарту» — уникальный для Армении случай. Это было одним из пожеланий президента. И у нас в каждой игре выходило по пять-шесть выпускников клубной школы. Сейчас четыре футболиста нашей команды вызваны в первую сборную Армении. Это одно из самых больших представительств одного клуба в национальной команде.

— Как вообще возник вариант с «Урарту»?

— Джеван Крикорович Челоянц сначала предложил не уезжать из Армении и возглавить академию клуба. А буквально через неделю позвонил и сказал, что тренер команды (Роберт Арзуманян. — Прим. «Чемпионата») написал заявление об увольнении и я могу приступать к работе в первом составе.

— Неожиданно?

— Очень. У меня были нюансы с тренерским штабом — сложно было собрать тех ребят, с кем я работал. Николай Викторович Тюнин на тот момент был практически трудоустроен, и мне пришлось просить его нового работодателя отпустить человека в «Урарту». Тренер по физподготовке тоже был занят в другом клубе. Дмитрия Кудряшова спешно подтянул. В полном составе наш штаб собрался только зимой.

— Вы реально готовы были после двух «серебряных» сезонов во взрослом футболе пойти в академию?

— Я бы сказал так: всё произошло своевременно. Я не хочу жалеть о шагах, сделанных на этом пути. Не будь любого из них, не было бы того, что есть сейчас.

— Работая в структуре «Спартака», тесно общались с Джеваном Челоянцем?

— Конечно. Он неоднократно звал меня в «Урарту». Но раньше не складывалось — по семейным или другим обстоятельствам. В один момент жена была в положении — ждали третьего ребёнка. В другие у меня просто были иные планы, интересы или обязательства. Но общались регулярно.

— На одной из пресс-конференций Челоянц обронил фразу: «Эмери я выгонял». Вы с ним, как видно, лучше сработались?

— Тренер с президентом находятся в хороших отношениях, когда команда выигрывает. Другой формулы нет. Клуб, академия — это всё его родное.

— За счёт чего удалось пролидировать с 9-го тура до конца?

— Мы понимали, какой путь нам предстоит. Наш штаб дважды был вторым, не добираясь совсем чуть-чуть до золота. Мы подстроились под команду, чемпионат, стали более гибкими. Это основной фактор. И ещё один важнейший момент: в клубе собрались руководители и футболисты, каждому из которых нужно было что-то доказать. У нас все игроки были неимоверно мотивированы. Это чемпионство для каждого было очень значимым.

— В команде много иностранцев. Вам как тренеру это осложняет работу?

— Абсолютно нет. У нас есть бразильцы, ганцы — проблем никаких.

— Как вы с ними коммуницируете?

— Я немного говорю по-испански — что-то наши бразильцы понимают. Но у нас есть переводчик, владеющий английским, португальским и испанским языками. Внутри команды тоже все нормально общаются.

— В «Урарту» выступают трое русских парней, не считая обладателей двух паспортов, и четверо украинцев. Нормально ладят?

— Абсолютно, никаких проблем нет.

— Вам как главному тренеру приходилось прилагать какие-то усилия во избежание недомолвок или конфликтов?

— Я на протяжении всей работы в «Урарту» не почувствовал ни одного момента, чтобы был какой-то посыл к недомолвкам или тем более к инцидентам. Даже намёка не было.

«Озбилиз и на 50% не реализовал себя в футболе»

— Главная звезда команды — Араз Озбилиз?

— Да, это наш джокер.

— Он и в 33 года сохраняет мотивацию и интерес к футболу?

— Озбилиз — один из тех футболистов, которым было что доказывать. Несмотря на все свои заслуги. И я этому очень рад. Мы зимой встретились, поговорили, и он решил продолжить карьеру у нас и принял ту роль, которую мы ему определили. Как показал сезон, мы вдвоём сделали правильный выбор.

— Совместное спартаковское прошлое сказалось на переговорах?

— Это, конечно, да. Он знал меня, а я — его. В 2013-2014 годах мы пересекались в «Спартаке». Непростой сезон был для всех — и для футболистов, и для тренеров.

— И что за роль вы ему отвели?

— Мы понимали, что ему по возрасту будет сложно претендовать на место в стартовом составе и играть по несколько матчей подряд. Но точно так же были уверены, что Араз сможет выходить со скамейки и усиливать игру. И ещё один важный момент: этот человек знает много языков и может свободно коммуницировать со всеми футболистами. Для молодых армянских игроков он является большим авторитетом. Они прислушиваются к его советам. Его роль в раздевалке была крайне важна.

— В полной ли мере он реализовал себя в «Спартаке»?

— Я думаю, он вообще в футболе не реализовал себя даже на 50%. Травмы помешали, в том числе и в «Спартаке». Но даже после трёх операций на крестообразных связках он сохранил мотивацию, спортивную злость, характер, которые были нам необходимы.

«Урарту» — чемпион и обладатель Кубка Армении. №23 — Озбилиз Фото: fcurartu.am

«Думал, это настоящий Кариока, а оказалось — фейк»

— Чемпион Европы среди юношей Майрович нашёл себя в Армении?

— Да, он провёл очень хороший первый круг, был лидером атаки. Но потом конкуренция возросла, и Майрович стал реже появляться на поле. Естественно, и результативность упала.

— Воспитанник «Краснодара» Сабуа, судя по статистике, тоже усилил команду.

— Его немного беспокоили небольшие повреждения, но он с ними справился и концовку чемпионата провёл достаточно мощно. Не всегда работа нападающего — это голы. Я бы отметил также его действия без мяча и в целом вклад в коллективную игру.

— А бывшего нападающего «Арсенала» и «Аякса» Саного чем в «Урарту» привлекли?

— Это тоже один из ребят, кому было что доказывать. Его приглашение — заслуга нашего спортивного директора Самвела Арустамяна, который в сжатые сроки собирал эту команду и вёл переговоры со всеми футболистами. Естественно, мы сомневались, как может футболист, забивавший в Лиге чемпионов, приехать в Армению. Но после общего видеоколла мы поняли, что этот человек хочет вернуться в футбол, показать себя. Это обрадовало. К сожалению, на сборах в Эмиратах Яя получил травму, и его появление в команде отложилось. Несмотря на то что он сыграл мало минут, Саного однозначно помог «Урарту» стать чемпионом. Сразу было видно, что это футболист высокого уровня.

— Изучая состав «Урарту», зацепился за Рафаэла Кариоку. Оказалось: не тот.

— А я сказал, что надо сразу брать, ха-ха! Полный однофамилец бывшего спартаковца. Тоже бразилец.

— Но защитник.

— Да, левый латераль.

— Оправдал ожидания?

— Честно скажу: надеялся на более яркую игру. Думал, что это настоящий Рафаэл Кариока. Оказалось — фейк.

«На наши деньги ни один игрок из РПЛ не придёт»

— По словам Романа Березовского, в Армении всего два-три клуба предлагают достойные зарплаты. «Урарту» наверняка в их числе?

— Думаю, здесь четыре клуба соизмеримы по бюджету.

— По российским меркам это уровень середняков, аутсайдеров РПЛ или лидеров Первой лиги?

— Я не знаю точно, какие сейчас зарплаты в России. Но, думаю, до РПЛ мы точно не дотягиваем. Футболиста из российской Премьер-Лиги на наши деньги пригласить нереально. Ни один не согласится. У «Урарту» бюджет на уровне среднего клуба Первой лиги.

— Но Мелихов-то к вам пошёл, по сути, из РПЛ?

— Да, но, во-первых, в «Ахмате» он не получал игровой практики. А во-вторых, Мелихов пошёл на значительное уменьшение оклада ради того, чтобы играть и развиваться. Всё-таки для вратаря он ещё достаточно молод.

— Вратари из России в принципе пользуются спросом в Армении?

— Если мы посмотрим, кто защищал ворота сборной Армении в последние годы, то увидим достаточно много людей, которым делали гражданство. Сейчас вызван Чанчаревич, который пять лет играет в чемпионате Армении и имеет право на спортивное гражданство. Был ещё Айвазов.

— Юрченко, Бучнев…

— Это говорит о том, что воспитание вратарей — проблема в Армении. Тот же Белгарян — армянин, но он воспитанник «Краснодара». Эту ситуацию надо кардинально исправлять. А пока иностранные вратари в стране очень востребованы.

— Вы говорите, что игроков из РПЛ звать в «Урарту» бесполезно. А вы пытались?

— Естественно, столько шуток на этот счёт отправил своим воспитанникам. Я говорю: «Выбирай Лигу чемпионов». Они только отшучиваются. Тем более что далеко не все в России сидят на лавках. Многие играют: Обухов в «Оренбурге», Кротов — в Нижнем. Пуцко был в ФНЛ, сейчас будет в Премьер-Лиге. Ломовицкий — футболист высокого уровня. Руденко — в «Химках», не знаю, как дальше карьера будет развиваться. Все ребята востребованы, и дай бог им зарабатывать деньги своим семьям. Мы, к сожалению, не можем им предложить те зарплаты, которые есть в России. Там частных клубов мало, а здесь Джеван Крикорович платит свои собственные деньги.

— Случай Мелихова — единичный?

— В моей практике — да. Если со 100 тысяч рублей уйти на 90 — это незначительное понижение, а на 30 или 40 — серьёзное. Зато Саша развивается и, надеюсь, не пожалел о своём выборе.

«Атмосфера в «Спартаке» была не очень. Все понимали: я фигура временная»

— Если отмотать плёнку назад, спустя девять лет как оцениваете два с половиной месяца в главном «Спартаке» весной 2014-го?

— Надо было попробовать — это точно. Хотя это было очень экстремально. Так ребёнка учат плавать: бросили в воду, и он барахтается. Так и со мной получилось. Но, естественно, ни о чём не жалею. Тот опыт, который получил, был очень важным. Естественно, сейчас я бы работал совсем по-другому.

— Как?

— Есть множество факторов: взаимоотношения в коллективе, в штабе, тренировочный процесс, питание, доверие к тренеру, физподготовка и так далее. Важно, что говорит президент клуба, поддерживает или не поддерживает. На тот момент у меня были одни приоритеты, а теперь — совсем другие. Грубо говоря, тогда я думал: сейчас дам команде эти упражнения, и она заиграет. Теперь рассуждаю совсем по-другому. Но вместе с тем считаю, что тренер должен быть защищён руководством и спокойно формировать команду. А команда должна видеть цели и верить тренеру.

Дмитрий Гунько и Андрей Тихонов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Коллектив в том «Спартаке» был не самым сплоченным?

— Ну а как вы думаете, если в игре с «Динамо» у меня Комбаров с Хурадо друг другу предъявляли претензии на бровке? Естественно, атмосфера была не очень хорошая.

— Со стороны хотя бы части коллектива чувствовали поддержку?

— Ребята из дубля представляли, что из себя представляет тренер Гунько, — я же проработал с ним три года на тот момент. Но остальным футболистам мне надо было что-то доказывать, чтобы они мне поверили. Время для этого было не самое подходящее. А в другое время меня бы и не выбрали. Если бы всё было хорошо, руководство не остановилось бы на моей кандидатуре. Поддержки от футболистов было наивно ждать. Там все уже ждали отпуска и думали: когда уже этот сезон закончится? Вытравить эти настроения было крайне сложно. Мне это не удалось.

— Эти два с половиной месяца — непрекращающийся стресс?

— Да-да, сплошной стресс. Постоянное давление. Я почувствовал, насколько мощная у «Спартака» армия болельщиков. Насколько журналистам всё это интересно.

— В чём этот стресс проявлялся?

— Спал достаточно мало. Думал, как бы приехать пораньше, рассказать побольше. У меня был водитель, и я в любых поездках от дома до базы и обратно на заднем сиденье работал с ноутбуком. Размышлял, где чего не хватает в тренировочном процессе. На тренировках всё это дело реализовывал, а выходили на игру — и ничего не получалось. Это давило. Опять бессонные ночи. Если бы эта работа выливалась в положительные эмоции, напряжение спадало бы. А так оно было постоянным.

— С Федуном часто говорили с глазу на глаз?

— Естественно, общались и в телефонном режиме, и на совете директоров, проходившем два раза в год.

— Он мог после неудачной игры позвонить с претензиями?

— Наверное, мог, но, честно говоря, я таких случаев не помню. Конечно, мы разговаривали, обсуждали какие-то вещи.

— С его стороны чувствовали поддержку или понимали, что это временная история?

— Самая большая сложность ситуации заключалась в том, что все — и футболисты, и руководители — понимали: я фигура временная. Но если бы вырулил, думаю, остался бы работать. Наверное, и у руководства была надежда, что я налажу процесс и всё пойдёт.

— Даже после сумасшедшей победы в дерби над «Динамо» (3:2) не тешили себя иллюзиями?

— Если бы такими были все 11 туров, которые я работал, это было бы топ. Интересно, что тренером того «Динамо» был Станислав Саламович Черчесов.

Дмитрий Гунько в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Карпин спрашивал, готов ли я поехать в Армавир или в «Мальорку»

— А ещё у вас было интересное пересечение, когда он отправлял в спартаковский дубль Титова, Калиниченко и Моцарта.

— Да-да-да. Мы же с Титовым родственники — кумовья. С семи лет дружим. И тут он приходит в дубль… Как раз в эти три тура молодёжку возглавлял Ледяхов, а я ему помогал. Титов с Калиниченко даже сыграли с дублем «Локомотива» в Перове. Моцарт сказал: не буду играть на искусственном поле, а Егор с Максом — вышли без вопросов. Забавный был эпизод. Мы с юмором ко всей ситуации отнеслись. После игры сидели, обсуждали, как она будет развиваться в будущем.

— Не поспешил Егор тогда с уходом из «Спартака»?

— Я тоже у него это спрашивал. Там же вопрос нескольких дней был. Егор ушёл в «Химки», а вскоре случилась перестановка в «Спартаке». Как говорится, знал бы прикуп — жил бы в Сочи.

— На отношения с Карпиным ваше назначение в 2014-м повлияло?

— Абсолютно не повлияло. Мы и после этого не раз встречались. Он даже спрашивал, готов ли я поехать с ним в Армавир или «Мальорку», сейчас не помню точно.

Валерий Карпин и Дмитрий Гунько Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» рандомно выбирает тренеров»

— Евгений Бушманов говорил нам, что входил в лист из восьми-десяти кандидатов на пост главного тренера «Спартака» перед Абаскалем. А вы после весны 2014-го были хоть раз близки к повторному назначению?

— Не знаю. Мне почему-то кажется, что нет. Для того, чтобы возглавить «Спартак», нужно проделать огромную работу. И она должна быть понятна, видна. В такой клуб нельзя брать тренера наугад.

— Но Каррера же не проделал огромную работу для этого.

— А его и не брали изначально как главного тренера — приглашали помощником по работе с обороной. На тот момент команда и штаб были полностью сформированы и укомплектованы. Главным Карреру назначили спонтанно.

— Что всё-таки стало определяющим в «золотом» сезоне «Спартака»: так называемый багаж Аленичева или эмоции Карреры?

— Моё мнение: истина где-то посередине. Нельзя сказать, что Каррера собрал команду. Тренировал её не Каррера, а Аленичев. Но зажёг эмоциями Каррера. Может быть, он привнёс то, чего не хватало с Аленичевым. И всё это вместе дало плоды. Но я бы сказал ещё о футболистах. Когда они почувствовали близость чемпионства, уже никакой тренер не нужен был. Им просто не надо было мешать. А вырванные в концовках матчи — как тот самый, с сумасшедшим голом Глушакова — придают футболистам неимоверные силы.

— Почему никому из следующих тренеров «Спартака» не удалось повторить успех Карреры?

— Я думаю, в тот сезон все факторы сошлись. Но потом команда явно нуждалась в обновлении. Можно было не декларировать какие-то вещи, а глобально сделать шаг вперёд. Посвятить это время формированию нового сильного «Спартака». Разработать стратегию и шаг за шагом ей следовать. Фундамент для этого был очень благоприятный. Болельщики бы всё простили и потерпели бы. Можно было строить, а вместо этого всё разрушили.

— Кто из тренеров-иностранцев, помимо Карреры, привнёс в «Спартак» что-то действительно ценное и новое?

— Мне симпатичен был футбол, который «Спартак» показывал в первой части чемпионата. Вторую я не видел. Ваноли принёс трофей, за что ему огромное спасибо. Хотя играли достаточно натужно. При Витории тоже футбол был не тот, которого ждут болельщики. «Спартак» — это та команда, которая стилистически должна быть понятна. Под этот стиль нужно подбирать тренера, футболистов. Чтобы идеология была на первом месте. А получается так, что один специалист играет в один футбол, второй — в другой. То иностранцев берут, то наших. Выбор достаточно рандомный. Как по мне, клубу не хватает долгосрочной стратегии. Я на 100% уверен, что каждый раз эту стратегию разрабатывают и презентуют, но никогда не следуют ей. Не хватает терпения соблюдать те шаги, которые были намечены. Да, они нуждаются в корректировках, но не настолько, чтобы каждый год выбрасывать эти проекты в мусорку.

«Футбол Романцева — это футбол не прошлого, а будущего»

— Не считаете «Спартак» заложником мифов и стереотипов об истинно спартаковской игре? Насколько актуален сегодня футбол Романцева 20-30-летней давности?

— Все говорят о футболе Романцева, но нужно понимать, чего он хотел и как строил тренировочный процесс. А сделать это могут только те люди, которые с ним работали. Подход Романцева на самом деле базировался на очень простых принципах. У него футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру. Есть определённые алгоритмы. Например, я могу безошибочно сказать, что будет делать тот или иной футболист в командах Конте или Гасперини. У них эти действия доведены до автоматизма. Это их футбол. А у Романцева был футбол игроков и их интеллекта. И он подбирал исполнителей под это видение. Я не могу сказать, что это футбол прошлого. Наоборот, для меня это футбол будущего.

— Тогда «Спартак» мог собирать лучших футболистов.

— «Спартак» не собирал лучших футболистов.

— Но в начале 1990-х там практически вся сборная России была.

— Так это потому, что сборная СССР разделилась на сборные Украины, Армении, Грузии и так далее. Допустим, все лучшие футболисты Украины остались на Украине.

— А как же Цымбаларь, Никифоров, Онопко?

— Насколько я понимаю, они не были на тот момент лучшими футболистами Украины. Романцев подбирал футболистов под свой стиль — это да. Одни уходили — он приглашал новых. Главное, что во главе угла стояла идея, и под неё комплектовалась команда. А сейчас совершенно другая ситуация в мировом футболе. Тренеры работают в среднем по одному году. Приходит новый, а игроки остались, которых набирал предшественник.

«Уровень РПЛ упал. Из молодых и ярких появились только Пиняев и Коваленко»

— Плотно сейчас следите за РПЛ?

— Первую часть сезона ещё более-менее смотрел, а во второй не удалось ни одной игры «Спартака» посмотреть. Только кубковый с «Акроном» видел.

— Плевались?

— Нет, было очень приятно, что идеи Калешина сработали против команды высокого класса. Я внимательно слежу за Евгением, общаемся.

— Международная изоляция сильно ударила по Премьер-Лиге?

— Конечно, сильно. Произошёл отток легионеров. Стало очень много забитых мячей. Это следствие появления молодых защитников. Снизилось качество игры. Футбол стал более открытым, потому что накал борьбы снизился. «Спартак» с ЦСКА за медали соперничали да несколько команд — за стыки. И при этом из молодых ярких футболистов появились только Пиняев и, может быть, Коваленко. В этот период времени таких игроков должно появляться гораздо больше.

— Когда, если не сейчас?

— Ну конечно. Только из ФНЛ поднялось порядка 60 игроков. Откуда ещё черпать футболистов, когда легионеры уезжают? Только из ФНЛ и академий. Если академии были готовы, как у «Краснодара», то они пережили этот момент очень плавно и хорошо. Потом легионеры появились, но в моменте они играли собственными воспитанниками и показывали яркий, эмоциональный футбол, присущий молодёжи. Когда, если не сейчас?

— По вашим ощущениям, уровень чемпионата России вернулся в нулевые или даже в 1990-е?

— В нулевые я играл ещё сам, и не на очень высоком уровне. Сложно сравнивать, но, на мой взгляд, уровень чемпионата упал.

— Разделяете популярное в среде российских тренеров мнение, что свои кадры задвигают, отдавая предпочтение иностранцам?

— Стартовая площадка иностранца точно перспективнее. Руководители чаще отдают им предпочтение. Но и нам, российским тренерам, надо больше учиться, перенимать опыт, не отторгать, а брать всё лучшее у иностранцев, развиваться. А просто сидеть и рассказывать, что нас не ценят в России, наверное, неправильно.

— Вас-то, кажется, в Армении ценят выше, чем в России?

— На данный момент предложения только из Армении, а как будет дальше — кто знает?

«Давыдов не справился с ярлыком «Месси» от Федуна»

— Кто из многочисленных воспитанников по спартаковской академии вызывает гордость?

— Понятно, что за 13 лет в структуре «Спартака» таких футболистов было очень много, но не хочу никого отдельно выделять. Я их всех очень люблю и абсолютно за всеми слежу — не только по РПЛ, но и по первой-второй лигам.

— Смерть Козлова стала шоком?

— Конечно, это шок, трагедия. Невероятная ситуация. Мне сообщил о ней Денис Давыдов.

— Почему Александр так и не реализовал свой огромный потенциал?

— Саша был одним из самых одарённых футболистов из тех, с кем я работал. Он достаточно много времени был в первой команде. Помню момент, когда Козлов поехал из основы в «Спартак-2» и получил страшную травму. На него в единоборстве упал соперник — и колено неудачно сложилось. Повредил переднюю и заднюю крестообразные связки. Он всегда отличался в игре сменой направления и стартовой скоростью, взрывом. Это был конёк его. К сожалению, он пропал. Может быть, эта травма повлияла. По крайней мере — нивелировала тот яркий козырь, на котором он строил свою игру.

— Джано ведь тоже у вас в молодёжке начинал. Он с юности был так подвержен травмам?

— Когда Джано привезли, ему не было и 16 лет. Он был совсем маленьким молодым футболистом. Но очень ярким. Нужно было быть слепым, чтобы не увидеть, что этот пацан будет играть в большой футбол. Но я обратил внимание в молодёжке, что у него в игре пульс достигал 210-211 ударов в минуту. Уже в 16-17 лет сердце не очень хорошо реагировало на нагрузку. Понятно, что здоровье и травмы повлияли на его карьеру.

— Ананидзе мог стать европейской звездой?

— Если бы не травмы, думаю, да. По качеству, одарённости, таланту он мог вырасти в звезду.

Джано, Ибсон и Козлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему потерялся Давыдов?

— Наверное, в какой-то момент не справился с навешенным на него с лёгкой руки Леонида Арнольдовича прозвищем — Месси. А потом большая зарплата, молодость — со всем этим надо справиться. Думаю, что у Дениса не всё это получалось. Хотя по разговорам кажется, что профессионал.

— Одно неосторожно сказанное слово может сорвать у футболиста крышу?

— Не то чтобы сорвать крышу, но его после этого начали переоценивать. Футболист всегда должен быть голодным, злым и мотивированным. Только так он растёт. Ты должен каждый день ставить цели и достигать их, переступая через себя и свои желания. Надо идти к цели — играть в сборной России, выступить на чемпионате мира. А когда называют Месси и дают большой оклад, к чему тебе стремиться? Хотя по детям Давыдов был не просто не хуже одногодков Миранчуков, а гораздо лучше. И где сейчас он и где они?

— Каюмов тоже считался большим талантом.

— Да, Дима тоже подавал большие надежды, и Валерий Георгиевич его привлёк в основу достаточно рано. Он даже забил Томску невероятный гол ударом в девятку. Наверное, на него тоже повлияло окружение. Ты молодой футболист, и все — родители, девушка — от тебя чего-то хотят, дают советы. Хорошо, если встретил добросовестного агента, который заинтересован в твоём развитии. Как футболист принимает решения, кого слушает — всё это влияет на карьеру.

«Дзюба даже в таком возрасте — топ-футболист»

— К вам несколько раз спускали из основы в молодёжку Дзюбу. Тяжело с ним было?

— Как глубоко вы капнули, ха-ха. Действительно, несколько раз его к нам спускали. Понятно, что футболиста такого уровня тяжело было мотивировать. Он всегда выделялся. Но несколько игр за нас провёл — может быть, три.

— Удивлены его перезагрузкой в «Локомотиве»?

— Так ярко проявить себя — это дорогого стоит. Я всегда говорил: если у Дзюбы всё складывается хорошо, игра не очень идёт. А если ситуация против него, это максимальный Дзюба, который только может быть. В последнее трансферное окно у него с одним клубом возникло недопонимание, с другим. А в «Локо» — поверили, взяли. И он доказал своей игрой, что даже в таком возрасте топ-футболист.

— Не грустно наблюдать Бакаева на лавке «Зенита»?

— Ну да, мы виделись с ним зимой на сборах в Эмиратах. Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, следующий сезон станет для Зелимхана определяющим.

— Ещё рано констатировать ошибку с его стороны?

— Естественно, это не было его желанием — прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит. Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества.

«Мама — армянка, фамилия — украинская: все мы родом из СССР»

— Вернёмся к вам. Как возникла идея получить армянское гражданство?

— Дело в том, что у меня мама — армянка. Её девичья фамилия — Геворкян. Её папа — мой дед — родом из города Арарат. Когда я сюда приехал, начал искать своих родственников. Информации было немного. Спустя два года только нашёл двоюродного брата. Позже получил гражданство.

— Какие преимущества даёт второй паспорт?

— Надеюсь, не возникнет проблем с еврокубковой кампанией, и команда будет с тренером на выездных матчах.

— А могли быть проблемы?

— Российские тренеры и игроки «Пюника» имели проблемы с получением шенгенских виз.

— Мама — армянка, а фамилия у вас вообще украинская, нет?

— Понятно, что фамилия украинская. Предки были из донских казаков, а папа родом из Нарткалы. Если одним словом, все мы родом из СССР.

— Дебют в еврокубках — мощный профессиональный стимул?

— Мощнейший стимул. С нетерпением жду 20 июня, когда состоится жеребьёвка Лиги чемпионов и мы узнаем соперника. Надеюсь, это будет незабываемо.

— Сын Артемий принял решение играть за армянскую молодёжку?

— Он может быть вызван в молодёжную сборную, потому что ближайший матч — товарищеский. Почему не попробовать свои силы? А так ни паспорта, ни гражданства у него ещё нет. Один футболист «Химок» в таком же статусе приехал, потом парень из Германии. Все сборные небольших государств ищут возможности усиления извне. А у Артемия есть возможность получить паспорт, так как у меня он уже есть.

«Если у Сперцяна есть предложение из «Аякса», у него уже наверняка чемоданы собраны»

— Сегодня с точки зрения международных перспектив Армения выглядит для молодёжи перспективнее России?

— Не могу сказать однозначно. У каждого своя история. Допустим, Арсен Захарян. Я думаю, что у него было предложение играть за национальную команду Армении, но он выбрал сборную России, и это его решение.

— Сперцян от выбора Армении точно не проиграл?

— Думаю, да. В Армении надеются, что Сперцян возьмёт на себя роль Мхитаряна. Наир Тикнизян тоже принял решение играть за армянскую сборную, приехал на матч с Турцией и получил огромное удовольствие — по эмоциям видно было.

— Если у Сперцяна реально есть предложение из «Аякса», пора ему уезжать?

— Я думаю, если такое предложение есть, у него уже чемоданы собраны. А если нет, надо их срочно собрать. Нужно ехать.

— А вы для себя допускаете возвращение в Россию?

— Естественно, не исключаю, почему нет? Если поступит предложение от клуба из РПЛ, будем думать. Только так это работает — по-другому не бывает.

— Жива ещё надежда вернуться в родной «Спартак»?

— Никогда не говори никогда. Но это должна быть не надежда, а цель. Можно ставить задачи на день, месяц, год, а можно смотреть чуть дальше. Всё зависит от меня — и ни от кого больше.