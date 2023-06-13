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Врач сборной Швеции прокомментировал проверку гениталий футболисток перед ЧМ-2011

Врач сборной Швеции прокомментировал проверку гениталий футболисток перед ЧМ-2011
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Матс Бёрджессон, врач женской сборной Швеции во время чемпионата мира 2011 года, сказал, что, хотя гендерные проверки проводились не в идеальных условиях, их цель была оправданна.

«ФИФА делает это не из грубости по отношению к кому-либо, а для создания справедливых условий соревнований для девушек, чтобы не возникло случаев, когда футболистки, тренирующиеся всю жизнь, сталкивались с нечестным преимуществом отдельных соперников», — цитирует врача Aftonbladet.

Напомним, недавно одна из футболисток шведской футбольной сборной рассказала о гендерных проверках, проводившихся перед чемпионатом мира 2011 года в Германии.

«Нам сказали, что в ближайшие дни (перед турниром. — Прим. «Чемпионата») мы не должны бриться «там внизу» и что мы покажем свои гениталии врачу. Мы не понимали, как могло дойти до такого? Почему нас заставляют это делать, ведь должны же быть другие способы проверки.

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто обязаны были это сделать, как бы больно и унизительно оно ни было», — приводит слова Фишер Daily Mail со ссылкой на книгу футболистки.

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