«Интер» рассматривает Милинковича-Савича или Фраттези как замену Брозовичу

«Интер» заинтересован в покупке Сергея Милинковича-Савича или Давиде Фраттези в случае продажи Марсело Брозовича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Покупка хавбека «Лацио» представляется наиболее возможной, поскольку Симоне Индзаги знаком с Милинковичем-Савичем по работе в римской команде, генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта тоже давно пытается подписать сербского полузащитника.

При этом из-за запросов римлян заключить сделку будет очень сложно, поэтому активной работы сейчас не ведётся.

Более доступный игрок – Давиде Фраттези. «Интер» считает, что «Сассуоло» могут быть интересны его игроки, возвращающиеся из аренды (например, Джованни Фаббьян, забивший восемь голов за «Реджину» во второй лиге), и готов включить их в сделку.