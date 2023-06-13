Лукаку опубликовал обращение к болельщикам после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех болельщиков «Интера» за их любовь и поддержку на протяжении всего сезона. Вы, ребята, всегда были рядом с нами, и я лично хочу поблагодарить вас за это.

Этого не должно было случиться… Мы отдали всё на поле. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб. Но «Интер» всё ещё голоден, и мы вернёмся, чтобы бороться, надеясь прийти к моменту, когда будет написана история», — написал Лукаку в социальной сети.

В финале Лиги чемпионов Лукаку вышел на поле во втором тайме, заменив Эдина Джеко. На 89-й минуте Ромелу не реализовал опасный момент.