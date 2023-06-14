Заболотный — об игре в паре с Чаловым: мы понимаем друг друга. С ним очень легко играть

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что комфортно чувствует себя на поле, играя рядом с форвардом Фёдором Чаловым.

«Комфортно ли играть в паре с Чаловым? Очень. Мы понимаем друг друга, знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть. Единственный минус, что мы играем впереди не вдвоём, а он находится подо мной. Но он компенсирует это. У него есть все качества, чтобы из глубины действовать интересно и хорошо.

Как бы себя проявил ЦСКА в Лиге чемпионов? Классно помечтать, но, честно, не знаю. Думаю, что клуб проделал бы качественную трансферную политику. Сложно определить сейчас. Нам нужно отталкиваться от того, что есть, и думать о конкуренции в России. Хотелось бы больше конкурировать с «Зенитом», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

Заболотный в сезоне-2022/2023 отыграл 24 матча за ЦСКА в рамках РПЛ, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Чалов в 30 играх отличился 19 раз и записал на свой счёт пять результативных передач.