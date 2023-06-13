Чалов обратился к болельщикам после Суперфинала Кубка России
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1 в основное время, 6:5 по пенальти).
«Все эмоции остались в этом дне, сохраним эти воспоминания в сердце. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона! Кубок наш. Порадуемся, отдохнём и продолжим путь к новым вершинам!» — написал Чалов в своём телеграм-канале.
В Суперфинале Кубка России Чалов провёл на поле полный матч, отметился голом с 11-метровой отметки на 32-й минуте, а также реализовал первый удар в серии послематчевых пенальти. Сезон Российской Премьер-Лиги ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, отстав от «Зенита» на 12 очков.
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