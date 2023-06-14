Лука Модрич выразил надежду на победу сборной Хорватии в Лиге наций

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о важности Лиги наций.

«Победа в Лиге наций определённо попадёт в число моих главных достижений. Для меня очень важен этот турнир. Надеюсь, нам доведётся завоевать трофей, что будет крайне ценно», – приводит слова Модрича Madrid Xtra.

Сегондя, 13 июня, хорваты сыграют со сборной Нидерландов в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл 51 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на три года.