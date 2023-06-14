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Мбаппе намерен перейти только в «Реал» из-за ухода Бензема из клуба

Мбаппе намерен перейти только в «Реал» из-за ухода Бензема из клуба
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал».

Как сообщает Le Parisien, французский форвард намерен перейти только в мадридский клуб этим летом. Отмечается, что уход нападающего Карима Бензема в саудовский «Аль-Иттихад» сильно повлиял на ситуацию вокруг Мбаппе.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории клуба.

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