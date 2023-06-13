«Я не Килиан Сен-Жермен». Почему Мбаппе хочет кинуть «ПСЖ»

«Это Париж, Коко, здесь каждый пробивается локтями. Тут надо показывать, кто ты есть на самом деле!» – каждое лето известная цитата легендарной дизайнерши Коко Шанель обретает в столице Франции особую актуальность. На следующий день после посещения финала «Ролан Гаррос» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уведомил письмом руководство клуба о нежелании продлевать контракт на сезон-2024/2025. И это всего спустя год после подписания Мбаппе выгодного соглашения с «ПСЖ» по схеме 2+1.

Зарплата нападающего по новому соглашению составила € 57 млн в год после вычета налогов, а бонусные выплаты могут достигнуть € 300 млн. Половину от этой суммы Килиан уже получил в качестве подписного бонуса. Это на € 30 млн меньше предложенного «Реалом» потолка, зато в Париже Килиану гарантировали то, на что никогда бы не пошли в Мадриде. По условиям сделки он получил возможность влиять на трансферную политику клуба, мнение француза должно учитываться при выборе тренера и спортивного директора. Но Донателло всё равно остался недовольным.

Прошлым летом они с мамой-агентом разыграли красивую многоходовку с участием «Реала» в качестве стороны, которая помогла улучшить условия соглашения с «ПСЖ». Похоже, Файза Ламари и её сын затеяли очередную игру.

Мбаппе оскорбило, что «ПСЖ» использовал его интервью в маркетинговых целях

Чтобы обеспечить продление контракта Мбаппе прошлым летом, «ПСЖ» заручился помощью президента Франции Эммануэля Макрона. Он призвал игрока остаться в Париже до Олимпийских игр в июле-августе 2024 года, где Килиан намерен представлять свою страну как один из трёх футболистов старше 23 лет. Также форварда публично умолял не покидать Париж и бывший президент Франции Николя Саркози.

Мбаппе советуется с Ибрагимовичем, остаться ли ему в Париже Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи убедил Мбаппе, что клуб как никогда близок к победе в Лиге чемпионов, после чего Килиан волен отправиться на поиски приключений в другое место. На тот момент форвард мог просить зарплату в € 200 млн, как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, и её наверняка утвердили бы. Главная причина – ожидавшийся спустя полгода чемпионат мира в Катаре, откуда родом владельцы «ПСЖ». Для арабов сохранение Мбаппе в качестве игрока «ПСЖ» на момент проведения турнира являлось имиджевой задачей.

Кроме того, покинь тогда Мбаппе команду, «ПСЖ» не получил бы за него ни евро – очень болезненная потеря с учётом отклонённого предложения «Реала» летом 2021 года в размере € 160 млн. Поэтому катарцы сделали всё ради удовлетворения аппетитов своей звезды, которая подтвердила высочайший класс в сезоне-2022/2023. 41 гол за клуб, 12 за сборную, из которых восемь на чемпионате мира, включая хет-трик в финале, обеспечивший Килиану «Золотую бутсу» турнира. Финальный матч с Аргентиной родители Мбаппе смотрели в частной ложе, организованной Аль-Хелаифи.

Однако после чемпионата мира отношения, похоже, испортились. В апреле у Донателло сильно подгорело, когда кадры с ним из интервью клубной пресс-службе использовали в маркетинговом видео. Его разослали всем владельцам сезонных абонементов «ПСЖ» с призывом продлить их на новый сезон. В соцсетях футболист пожаловался: «Я пришёл на интервью с представителем клуба, но меня не поставили в известность, что оно будет использовано в качестве промо к новому сезону. Я полностью не согласен с таким подходом! Вот почему я борюсь за ограничения по использованию своих имиджевых прав. «ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но меня зовут не Килиан Сен-Жермен».

Килиану обещали влияние на трансферы «ПСЖ», но он не получил этих рычагов

Для «ПСЖ» и Мбаппе это уже третье лето подряд, когда отношения между игроком и клубом балансируют на грани. В 2021 году Килиан вызвал интерес «Реала», чьё предложение в последнюю неделю трансферного окна было отклонено. Отчасти это произошло потому, что «ПСЖ» оставался должен «Монако» € 36 млн за окончательный платёж за трансфер в размере € 180 млн, который привёл игрока в Париж четырьмя годами ранее. Источники в Мадриде утверждали, что тем летом клуб сделал ещё два предложения, но «ПСЖ» не ответил на них.

Контракт Мбаппе, предшествующий нынешнему, действовал до лета 2023 года, и форвард угрожал уйти свободным агентом. Мадридские СМИ были убеждены, что переезд Килиана на «Бернабеу» станет простой формальностью, регулярно напоминая читателям, что в детстве у него в спальне висели плакаты с изображением Криштиану Роналду в футболке «Реала». Но владеющая парижским клубом компания Qatar Sports Investment сделала Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом Европы, и в Мадриде были вынуждены отступить.

Цифры на футболке Мбаппе не совсем верно отражают действительность Фото: Antonio Borga/Getty Images

Любопытно, что пару недель назад Килиан неожиданно извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за отказ от перехода в его клуб прошлым летом. Можно смело предположить, почему форвард созрел для извинений только сейчас – Мбаппе и его мама-агент явно затеяли очередную игру вдолгую, в которой «Реал» снова может стать разменной монетой. Причин у отправки футболистом письма в офис «ПСЖ», да ещё и со сливом информации журналистам до того, как с ним ознакомились руководители, немало. И дело не только в использовании имиджевых прав, которые ему не удалось сохранить в Париже, но обещают эту опцию в Мадриде.

При заключении новой сделки с «ПСЖ» много говорили о том, что Мбаппе получил возможность влиять на трансферную политику клуба, но это не совсем так. The Athletic утверждает, что прошлым летом форвард оказался крайне недоволен, что «ПСЖ» отказался от приобретения бомбардира «Баварии» Роберта Левандовского и полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, в итоге оказавшихся в «Барселоне» и «Реале» соответственно. Также парижане отказались выкупать контракт центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра – «ПСЖ» решил подождать год и забрать игрока в качестве свободного агента.

Письмо футболиста о нежелании оставаться в Париже после 2024 года вызвало в рядах катарцев не только панику, но и недоумение. Раздражённый Аль-Хелаифи позвонил матери игрока Файзе, и поинтересовался, действительно ли Килиан серьёзно относится к уходу или это позиция с высокими ставками для достижения дальнейших компромиссов. Президента особенно ужалило то, что в течение последнего года клуб на встречах с игроком рассматривал возможность долгосрочного совместного партнёрства по инвестиционным проектам, и Мбаппе выражал в этом отношении полную поддержку.

Разочарование проектом «ПСЖ», зависть к зарплате Роналду

Еще одной причиной отказа нападающего продлевать контракт могла стать жёсткая позиция руководства клуба больше не заглядывать в рот своим звёздам. Аль-Хелаифи считает, что потакать топам чревато, и именно это во многом отдаляет клуб от мечты о победе в Лиге чемпионов. В прошлом месяце «ПСЖ» отстранил Лионеля Месси и оштрафовал его за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию по личным делам. Ни к чему хорошему это не привело – Лео отказался остаться в Париже.

Однако у такого подхода существуют ограничения. Если за ветерана Месси, который так и не нашёл себя во Франции, не было особой мотивации держаться, то с Мбаппе совсем другая история. «ПСЖ» близок к назначению нового главного тренера, и самый вероятный претендент на эту должность немец Юлиан Нагельсман хочет, чтобы Килиан оказался в центре его проекта. Нападающий очень хорошо понимает, что нужен клубу больше, чем тот ему.

В Мадриде надеются, что Килиан станет новой легендой клуба, как Роналду Фото: Manu Reino/Getty Images

И всё же главной причиной демарша форварда видится увеличение финансовых предложений в мировом футболе. Если ещё год назад зарплата в € 57 млн за сезон казалась очень достойным предложением, то переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» многое изменил. Жалование 38-летнего португальца превышает почти в четыре раза контракт Мбаппе. На схожих условиях в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии перебрался ещё один «динозавр» Карим Бензема, а «Аль-Хилаль» соблазнял Месси и вовсе космической зарплатой в € 350 млн в сезон.

Логично, что Килиан в статусе суперзвезды вполне оправданно считает, что в 24 года он должен зарабатывать как минимум не меньше. Также не исключено разочарование форварда самим проектом «ПСЖ» – очень трудно принять, что с каждым сезоном команда не приближается, а отдаляется от выигрыша Лиги чемпионов.

Продлевать контракт в таких условиях и тратить лучшие годы карьеры в не самом сильном клубном чемпионате Европы – не лучшая перспектива. На этот раз точка невозврата пройдена, и реальных вариантов видится лишь два: «ПСЖ» продаст игрока за приличные отступные этим летом, либо следующим он бесплатно окажется в «Реале».