Фатма Самура покинет пост генерального секретаря ФИФА

Уроженка Сенегала Фатма Самура, ставшая первой женщиной-генеральным секретарём ФИФА неевропейского происхождения, собирается покинуть пост в декабре 2023 года после семи лет работы.

«Присоединиться к ФИФА было лучшим решением в моей жизни. Я очень горжусь тем, что руководила такой разнообразной командой. Благодарю Джанни Инфантино за то, что он дал мне работу моей мечты. Он оказал доверие и невероятный уровень поддержки. Приятно работать вместе с тем, кто изменил ФИФА.

Хотела сначала поделиться новостями с членами совета ФИФА на следующей неделе, но я знаю, что в последние месяцы растёт количество слухов. На данный момент я полностью сосредоточена на организации предстоящего чемпионата мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. С нетерпением жду следующих шести месяцев, чтобы воплотить в жизнь 11 целей, о которых президент Инфантино объявил на конгрессе ФИФА в марте. Со следующего года я хотела бы проводить больше времени с семьёй. Я влюблена в футбол с восьмилетнего возраста, и для меня большая честь быть на этом пути», – приводит слова Самуры пресс-служба ФИФА.

Фатма Самура получила назначение на пост в мае 2016 года, вскоре после избрания президентом ФИФА Джанни Инфантино. С тех пор организация взяла курс на активное развитие женского футбола, создав под этом специальную структуру. Ранее Самура более 20 лет проработала в ООН, защищая права женщин в Республике Джибути, Камеруне, Чаде, Гвинее, Нигере, Мадагаскаре и Нигерии.

Самуре удалось добиться того, что на предстоящем чемпионате мира среди женщин футболистки будут пользоваться теми же условиями и уровнем обслуживания, что и мужские команды на чемпионате мира в Катаре. Мировое первенство среди женщин впервые пройдёт с участием 32 команд.