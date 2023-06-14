Анатолий Воробьёв: «Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка

Бывший генеральный директор первого акционерного футбольного клуба «Динамо» Анатолий Воробьёв отреагировал на информацию о возможном назначении наставника «Оренбурга» Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.
«Динамо» не спасёт ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году «Динамо» больше ничего не выигрывало и не выиграет», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в среду, 14 июня, стало известно, что представители московского «Динамо» обратились в «Оренбург» по поводу Марцела Лички. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где в сезоне-2022/2023 заняла седьмое место, набрав 46 очков.
- 14 июня 2023
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