Нидерланды — Хорватия: гости впервые повели в счёте

В эти минуты проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играют на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорваты впервые в повели в счёте — 2:1 — благодаря голу хавбека Марио Пашалича на 73-й минуте.
Ранее нидерландцы открыли счёт в матче на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален. На 55-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.
Напомним, обе команды пробились в полуфинал соревнования благодаря первому месту на групповом этапе. Хорваты стали сильнейшими в квартете А1, опередив Данию, Францию и Австрию. Нидерланды, в свою очередь, выиграли группу А4, набрав больше очков, чем Бельгия, Польша и Уэльс.
Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник одной из сегодняшних команд по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.
- 14 июня 2023
-
23:25
-
23:18
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
21:57
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:11
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
19:15