Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Нидерландов и сборная Хорватии. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу со счётом 4:2 одержала Хорватия.

«Оранжевые» открыли счёт на 34-й минуте — отличился форвард команды Дониэлл Мален. На 55-й минуте нападающий «шашечных» Андрей Крамарич восстановил равновесие, реализовав пенальти. Хорваты впервые повели благодаря голу хавбека Марио Пашалича на 73-й минуте. Однако нидерландцы сумели сравнять счёт в последний момент благодаря голу молодого хавбека Ноа Ланга на 90+6-й минуте.

Хорватия снова вышла вперёд в овертайме на 98-й минуте матча благодаря голу своего форварда Бруно Петковича. На 116-й минуте капитан «шашечных» Лука Модрич реализовал пенальти. Матч так и завершился — победа хорватов со счётом 4:2.

Таким образом, сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперник «шашечных» по решающему матчу определится в четверг, 15 июня, в игре сборных Италии и Испании.