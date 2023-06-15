Леонардо Бонуччи: матчи со сборной Испании всегда получаются превосходные

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался в преддверии полуфинального матча Лиги наций со сборной Испании.

«Матчи с Испанией всегда получаются превосходными. У меня остались как счастливые, так и грустные воспоминания об этих встречах. Одно из самых счастливых — победа в полуфинале чемпионата Европы. Победа на Евро-2016 в Париже — ещё одно прекрасное воспоминание. В тот день мы сыграли очень хорошо. Но завтра будет другой матч, у Испании теперь другой тренер и много новых молодых игроков.

Людям не терпится посмотреть сегодняшний матч, потому что нам многое предстоит исправить на поле, после того, как мы не попали на чемпионат мира. Испания захочет продемонстрировать, на что она способна. Ожидаю яркий полуфинал.

Ожидаю, что Испания будет много владеть мячом и играть широко. Думаю, она будет охотно идти с нами в физический контакт. С нашей стороны, нужно много владеть мячом, не допускать ошибок, когда мяч будет у нас, и использовать опасные моменты у ворот испанцев», – приводит слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.