Расписание на 15 июня: Александрова в Нидерландах, Карацев в Штутгарте, а Месси — в Китае.

5 избранных матчей четверга: Испания и Италия в Лиге наций, Медведев — в Хертогенбосхе

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Адриан Маннарино (Франция), Хертогенбосх, второй круг

*Важно: время матча может измениться

Интрига: чем завершится первый матч Медведева на травяном покрытии?

В прошлом году Даниил Медведев неплохо сыграл на травяном отрезке сезона, дважды подряд дойдя до финала. Теперь россиянину нужно подтверждать те результаты. Как высоко сеянный Медведев начинает турнир со второго круга. И в стартовом матче Даниилу достался непростой соперник — француз Адриан Маннарино, которому он уступает в личных встречах — 2-3. Но, кстати, последний поединок, в полуфинале Хертогенбосха-2022, выиграл как раз россиянин. Чем завершится нынешний матч?

Даниил Медведев Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

🎾 13:30*: Кимберли Биррелл — Екатерина Александрова, Хертогенбосх, второй круг

*Важно: время матча может измениться

Интрига: сделает ли Екатерина очередной шаг к защите титула?

Прошлогодняя чемпионка турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова уже успешно прошла первый круг, победив на старте соотечественницу Евгению Родину. Теперь Екатерине будет противостоять в борьбе за место в 1/4 финала Кимберли Биррелл, занимающая 117-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Сумеет ли россиянка подтвердить свой более высокий статус?

Екатерина Александрова Фото: Boris Streubel/Getty Images

🎾 13:30*: Аслан Карацев (Россия) — Тейлор Фритц (США, 2), Штутгарт, второй круг

*Важно: время матча может измениться

Интрига: сумеет ли Карацев справиться со вторым сеяным?

Аслан Карацев успешно стартовал на турнире в Штутгарте и теперь за место в 1/4 финала сразится со вторым сеяным — Тейлором Фритцем из США. Россиянин уже «прибился» к местным кортам, а вот американцу только предстоит это сделать. Сумеет ли Аслан справиться с непростым соперником, с которым раньше не встречался?

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 15:00: Аргентина — Австралия, товарищеский матч

Интрига: третий матч сборной Аргентины в статусе чемпионов мира

Сборная Аргентины продолжает участие в товарищеских встречах в статусе чемпиона мира. На этот раз команда отправилась в Азию. Первый матч аргентинцы сыграют с одной из сильнейших сборных региона – Австралией. Встреча состоится в Китае. Интересно, что лидер аргентинцев – Лионель Месси – прибыл в страну без визы. У форварда имеется испанский паспорт, дающий право безвизового проезда в Тайвань. На паспортном контроле Месси удивился, что его документы не действуют на материковом Китае. Весёлое начало турне для Лео. Следующий матч Аргентина проведёт с Индонезией в Джакарте (19 июня).

Сборная Аргентины продолжает участие в товарищеских встречах в статусе чемпиона мира Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

⚽️ 21:45: Испания — Италия, Лига наций, Лига А, 1/2 финала

Интрига: действующий чемпион Европы сыграет в финале Лиги наций?

Одна из последних топ-вывесок завершающегося сезона. В полуфинале Лиги наций действующий чемпион Европы – Италия – сыграет в гостях с Испанией. Обе сборные ещё ни разу не выигрывали турнир. Испанцы выходили в финал прошлого розыгрыша, но уступили Франции (1:2). А Италия заняла третье место, переиграв Бельгию (2:1). Одна из команд получит шанс побороться за титул. В финале победитель встречи сыграет с сильнейшим в паре Нидерланды — Хорватия.