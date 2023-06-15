Испания — Италия: текстовая трансляция полуфинала Лиги наций начнётся в 21:45 мск

В четверг, 15 июня, состоится полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Испании и сборная Италии. Игра пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обе команды пробились в полуфинал соревнования благодаря первому месту на групповом этапе. Испанцы стали сильнейшими в квартете А2, опередив Португалию, Швейцарию и Чехию. Италия, в свою очередь, выиграла группу А3, набрав больше очков, чем Венгрия, Германия и Англия.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи – в 21:45 мск. Соперником одной из сегодняшних команд по решающему матчу станет сборная Хорватии, обыгравшая Нидерланды со счётом 4:2 в среду, 14 июня.

В последний раз сборные Испании и Италии встречались также в полуфинале Лиги наций УЕФА-2020/2021. Это было в октябре 2021 года. Тогда сильнее были испанцы — 2:1.