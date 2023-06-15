Испания — Италия: «Фурия Роха» вышла вперёд за две минуты до конца матча

В данный момент проходит полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражаются сборная Испании и сборная Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испанцы второй раз повели в счёте за две минуты до конца игры — отличился нападающий Хоселу. «Фурия Роха» впереди — 2:1.

Ранее испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия оперативно сравняла счёт на 11-й минуте: форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Эта игра начнётся в 21:45 мск. Соперником одной из сегодняшних команд по решающему матчу станет сборная Хорватии, которая в среду, 14 июня, обыграла Нидерланды со счётом 4:2.