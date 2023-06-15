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Эдерсон — о праздновании победы в Лиге чемпионов: это было безумие, мы все напились

Эдерсон — о праздновании победы в Лиге чемпионов: это было безумие, мы все напились
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, как игроки «горожан» отметили победу в Лиге чемпионов.

«Это было безумие. После 11 месяцев очень, очень интенсивной работы пришло время расслабиться и выпить. 99% команды так и сделали — пили и наслаждались. Многие остановились только в понедельник, но это нормально. В жизни нужно наслаждаться приятными моментами. Тот 1% — это Натан Аке. Он вообще не пьёт.

В команде есть и другие парни, которые [обычно] не употребляют спиртное, но они сделали исключение. Один из них — Рубен Диаш. Правда, для него всё кончилось не очень хорошо. После двух шотов его стошнило прямо в сумочку матери Грилиша. Должно быть, он остался доволен собой», — приводит слова Эдерсона издание UOL.

В сезоне-2022/2023 «Ман Сити» сделал требл, одержав победу в Лиге чемпионов, чемпионате и кубке Англии.

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