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Бонуччи высказался о поражении сборной Италии в матче с Испанией в полуфинале Лиги наций

Бонуччи высказался о поражении сборной Италии в матче с Испанией в полуфинале Лиги наций
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги наций со сборной Испании (1:2).

«Я бы не сказал, что мы начали очень плохо. Испания — хорошая команда, но, если не считать великолепного сейва Доннаруммы, они мало что создали. У нас был гол в офсайде с точностью до сантиметра. Мы хотели сыграть в финале, но я не так негативно отношусь к игре. В матче с Испанией бывают моменты, когда приходится страдать, когда нельзя сосредоточиться на красивом футболе, и они максимально использовали это. Я не знаю, что произошло. Это правда, что Испания прижала нас к своей половине, и мы изо всех сил пытались контратаковать. В первом тайме нам удавалось это делать. Однако, после перерыва у нас было больше трудностей, и мы не создали столько моментов», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

В финале Лиги наций сборная Испании встретится со сборной Хорватии.

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