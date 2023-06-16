Испания дожала Италию в Лиге наций. Родри решал, как в финале ЛЧ

Сборная Испании победила Италию в полуфинале Лиги наций. В финале испанцы сыграют 18 июня с Хорватией.

Начало игры было ураганным. За первые три минуты сборная Испании пробила три раза и забила первым же ударом в створ. Но гол себе «привезли» сами итальянцы. Голкипер Доннарумма сделал плохую передачу на Бонуччи, а тот как будто переоценил своё умение распоряжаться мячом. Попав под прессинг Гави и Пино, опытнейший центрбек сборной Италии совершил роковую ошибку. Кстати, «Скуадра адзурра» играла в три центральных защитника по схеме 3-5-2. Неужели Робето Манчини настолько вдохновил «Интер» Симоне Индзаги?

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«Красная фурия» получила преимущество благодаря быстрому голу, но сохранила его всего на восемь минут. Вскоре Италия отыгралась. Команда Луиса де ла Фуэнте при счёте 1:0 сделала ставку на контригру, так что после четверти часа матча «Скуадра адзурра» имела удивительный перевес по владению – 70% против 30%.

Несвойственный Испании футбол. Впрочем, гол итальянцев был случайным. У Дзаньоло совершенно не получился удар: мяч полетел вдоль ворот, а не в цель. К счастью для форварда, попал в руку дебютанту испанцев Ле Норману. Ничего себе премьера у центрального защитника! Иммобиле тоже первым ударом в створ забил с «точки».

После этого уже Испания больше контролировала мяч, зачастую переводя его на улетавшего вперёд Наваса, которого оставляли один в один. У Италии в этой схеме не оказалось фланговых хавбеков, и правый защитник мог разбежаться. К перерыву «Красная фурия» заметно превосходила по ударам «Скуадра адзурра» – 9:3 (в створ – 4:1). Однако ближе к голу была команда Манчини. Мяч даже побывал в сетке ворот Симона. Испании повезло, что Фраттези чуть-чуть забрался в офсайд, воспользовавшись не очень удачной позиционной игрой Альбы.

После перерыва на поле стало в два раза больше игроков «Интера». Манчини добавил к Ачерби и Барелле ещё двух финалистов Лиги чемпионов – Дармиана и Димарко. Тем не менее доминировала сборная Испании. Команда де ла Фуэнте соорудила несколько моментов, а самый опасный не превратился в гол только из-за суперсейва Доннаруммы. Вышедший на замену у «Красной фурии» Асенсио вырезал шикарную подачу во вратарскую на Мерино, однако летевший в ворота мяч остановила рука голкипера. Ещё и Мората не попал в пустой дальний угол на добивании.

Потом сборная Испании, повинуясь игровой аритмии, взяла паузу, а Италия подняла голову и создала всем моментам момент. Не слишком эффективный до того Дзаньоло (всего 10 касаний мяча за первый тайм) организовал атаку «Скуадра адзурра» по левому флангу, а Альба в очередной раз проиграл позицию. Фраттези бил оттуда, откуда промахнуться, казалось, невозможно, но что сотворил Симон – чудо! Блестящее спасение голкипера испанцев. Этот эпизод словно зарядил итальянцев дополнительной энергией, они улучшили контригру.

Очевидно, физически игра тяжелее всего давалась участникам финала Лиги чемпионов. Но, например, герой матча пятидневней давности Родри держал свой уровень. За два тайма центрхав совершил больше всех касаний мяча (120) и передач под удар (4), пасовал с точностью 96%. И именно после удара Родри с подбора «Красная фурия» забила победный мяч в концовке. Нападающий Хоселу, появившийся на поле всего за четыре минуты до своего гола, избежал офсайда и оказался в нужной точке в нужное время.

Испанцы выбили чемпионов Европы, превзойдя их более чем в два раза по ударам – 19:8 (в створ – 7:3).