Тьяго Силва: шесть месяцев в России — один из худших периодов в моей жизни

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о самом трудном периоде в карьере.

«Я провёл шесть месяцев в России. Это был один из худших периодов в моей жизни. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен.

Я перешёл в московское «Динамо» на правах аренды из «Порту», и во время предсезонки мне внезапно стало очень плохо. Мне сделали несколько анализов, и было подтверждено, что у меня туберкулёз и что он уже сильно прогрессирует. Из-за того, насколько запущенным было заболевание, врачи решили, что для меня будет лучше остаться в больнице на лечение.

Врачи в России хотели провести операцию на моем лёгком. При этом я точно знаю, что больше никогда бы не стал играть в футбол. Это было действительно трудное время. Я прислушивался к советам окружающих меня людей, самых близких мне людей. Моя мать, моя девушка, мой менеджер. Я слушал их и знал, что должен делать то, что они мне говорили. Они хотели для меня только самого лучшего, и я знал, что именно они заботятся обо мне. Решение было принято. Мой адвокат договорился о том, чтобы я выписался из больницы в России и смог завершить своё лечение в Португалии. Это было действительно важно для меня.

Я пробыл там ещё три месяца. Каждый день принимал лекарства и совершал ежедневные прогулки. Это было долгое ожидание. Но в конце концов у меня появилась возможность обратиться к специалисту, и он сказал мне, что я должен сохранять спокойствие. Спокойствие?! Как я мог оставаться спокойным?

Затем, через некоторое время, он сказал мне то, что я так отчаянно хотел услышать. Я мог бы вернуться к игре в футбол и осуществить свою мечту. Как только я преодолел трудный период в своей жизни, я понял, что одержу победу. Не только в том, что осуществил свою мечту, своё предназначение играть в футбол, но и в том, что выиграл все титулы, к которым стремился и о которых мечтал», — приводит слова Силвы официальный сайт «Челси».

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