Погребняк: с бразильцами такого класса «Зенит» мог бы приблизиться к успеху 2008 года

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о перспективах нынешнего состава сине-бело-голубых приблизиться к успеху команды образца 2008 года, которая выиграла Кубок УЕФА. Экс-форвард отметил, что при наличии высококлассных бразильских игроков всё было бы возможно.

«Смог ли бы нынешний состав «Зенита» приблизиться к успеху 2008 года? С бразильцами такого класса – почему бы и нет?» — приводит слова Погребняка «Спорт день за днём».

«Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, став вторым российским клубом, который смог одержать победу в еврокубке. В том же году санкт-петербургская команда выиграла и Суперкубок Европы. С тех пор ни один российский клуб не выигрывал еврокубок.