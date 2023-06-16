Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: с бразильцами такого класса «Зенит» мог бы приблизиться к успеху 2008 года

Погребняк: с бразильцами такого класса «Зенит» мог бы приблизиться к успеху 2008 года
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о перспективах нынешнего состава сине-бело-голубых приблизиться к успеху команды образца 2008 года, которая выиграла Кубок УЕФА. Экс-форвард отметил, что при наличии высококлассных бразильских игроков всё было бы возможно.

«Смог ли бы нынешний состав «Зенита» приблизиться к успеху 2008 года? С бразильцами такого класса – почему бы и нет?» — приводит слова Погребняка «Спорт день за днём».

«Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, став вторым российским клубом, который смог одержать победу в еврокубке. В том же году санкт-петербургская команда выиграла и Суперкубок Европы. С тех пор ни один российский клуб не выигрывал еврокубок.

Материалы по теме
«Зенит» забил сборной России, как в 2008-м в Кубке УЕФА. А гол Алдонина — хит ретроматча
«Зенит» забил сборной России, как в 2008-м в Кубке УЕФА. А гол Алдонина — хит ретроматча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023