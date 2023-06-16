Чанов: если у Агкацева будет игровая практика, есть шанс увидеть его игру в лучшем стиле

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в Суперфинале Кубка России, в котором краснодарцы проиграли красно-синим (1:1, 5:6 по пенальти).
«Да, концовка у него была неплохая. Пока на хорошем уровне. Единственное, было видно волнение в финале, но это естественно. Волнение не проходит по щелчку пальцев, для этого нужно сыграть определённое количество матчей. Если у него будет игровая практика, есть шанс увидеть его игру в лучшем стиле.
Есть такое у молодых вратарей, они не всегда до конца осознают ответственность. Играют, и постепенно всё это наваливается, тут нужно смотреть, как они с этим справятся. Сейчас про него ещё рано говорить, посмотрим через какое-то время. Лучше по итогам сезона. А так пока вполне приятное впечатление оставил. Дома играл, и то, что волновался, в финале Кубка вполне естественно. Такое не каждый день бывает», — приводит слова Чанова Metaratings.
- 16 июня 2023
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