Агкацев: «Краснодар» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство и выиграть кубок!

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что его команда сможет бороться за победу в чемпионате России с санкт-петербургским «Зенитом» в следующем сезоне. Также вратарь рассказал о желании выиграть Кубок страны.

«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче.

Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» — приводит слова Агкацева Sport24.

«Краснодар» ещё не выиграл ни одного трофея в своей истории. Краснодарцы проиграли в Суперфинале Кубка России в прошедшем сезоне московскому ЦСКА. В РПЛ «Краснодар» занял шестое место. «Зенит» уже пять раз подряд выиграл чемпионат России.