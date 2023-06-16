Агкацев: «Краснодар» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство и выиграть кубок!
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что его команда сможет бороться за победу в чемпионате России с санкт-петербургским «Зенитом» в следующем сезоне. Также вратарь рассказал о желании выиграть Кубок страны.
«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче.
Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» — приводит слова Агкацева Sport24.
«Краснодар» ещё не выиграл ни одного трофея в своей истории. Краснодарцы проиграли в Суперфинале Кубка России в прошедшем сезоне московскому ЦСКА. В РПЛ «Краснодар» занял шестое место. «Зенит» уже пять раз подряд выиграл чемпионат России.
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