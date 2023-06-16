«Аль-Хиляль» хочет купить Калиду Кулибали

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» ищет центрального защитника, и приоритетным вариантом на эту позицию является Калиду Кулибали. Об этом сообщает Foot Mercato.
У игрока сборной Сенегала возникли трудности в «Челси» после отъезда из «Наполи»: и лондонский клуб, и сам Кулибали заинтересованы в трансфере. Ряд итальянских клубов – «Ювентус», «Интер» и тот же «Наполи» – хотели бы добиться возвращения африканского защитника в Серию А. Но теперь у них появился мощный конкурент.
Саудовская Аравия становится одним из главных игрок текущего трансферного периода. В компанию к Криштиану Роналду, который ранее подписал контракт с «Аль-Насром», отправился Карим Бензема, перешедший в «Аль-Иттихад». И саудовские клубы не намерены останавливаться на достигнутом. Несколько известных игроков, от Н’Голо Канте и Рияда Мареза до Садио Мане и Луки Модрича, продолжают получать щедрые предложения. Неудача в деле с приглашением Лионеля Месси, который выбрал «Интер Майами», не повлияла на решимость аравийцев.
Кулибали играл за «Наполи» с 2014 по 2022 год. В текущем сезоне в составе «Челси» он провёл 23 матча в АПЛ и забил два мяча.
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