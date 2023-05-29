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Il Matino: защитник «Челси» Кулибали намерен вернуться в «Наполи»

Il Matino: защитник «Челси» Кулибали намерен вернуться в «Наполи»
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали готов вернуться в «Наполи».

Как сообщает Il Matino, футболист хочет выступать за «Наполи, Калиду уже связывался с руководством клуба. Однако чемпионы Серии А пока не отреагировали.

Отсутствие реакции связано с тем, что в «Наполи» понимают: состав «Челси» перегружен, и новый главный тренер лондонского клуба наверняка будет добиваться его уменьшения. Неаполитанская команда рассчитывает, что подписать Кулибали удастся на выгодных условиях.

В качестве одного из вариантов называется аренда защитника с разделением его зарплаты между двумя командами. Сенегалец рассматривается как замена Ким Мин Чжэ, который будет продан в «Манчестер Юнайтед».

Кулибали играл в Неаполе с 2014 по 2022 год. В текущем сезоне в составе «Челси» он провёл 23 игры в АПЛ и забил 2 мяча.

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