Игорь Колыванов: от нового формата Кубка России все бы отказались, если бы были еврокубки

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о формате проведения Кубка России.

«Тема с новым форматом Кубка России очень сложная. Из-за отсутствия еврокубков нужно было проводить матчи, помимо чемпионата. За форматом с групповым этапом было интересно следить, потому что такого никогда не было. Но даже специалисты отмечают, что можно проиграть два-три раза, но всё равно пройти дальше. Мне кажется, это не соответствует формату Кубка.

Мне больше нравится старый формат с двухматчевыми противостояниями. Если бы были еврокубки, то все бы отказались от нового регламента. Но всё-таки сейчас ни сборная, ни клубы нигде не участвуют, поэтому можно оставить всё так, как есть», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.