AS: «Реал» готовит заключительное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну

Руководство «Реала» готовит последнее предложение по трансферу английского нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Как сообщает AS, мадридский клуб планирует потратить на форварда не более € 100 млн. Если «Тоттенхэм» такая сумма не устроит, то мадридцы откажутся от трансфера.
Напомним, недавно «Реал» покинул французский нападающий Карим Бензема, поэтому клуб находится в поисках нового форварда.
В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
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