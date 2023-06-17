AS: «Реал» готовит заключительное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну

Руководство «Реала» готовит последнее предложение по трансферу английского нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает AS, мадридский клуб планирует потратить на форварда не более € 100 млн. Если «Тоттенхэм» такая сумма не устроит, то мадридцы откажутся от трансфера.

Напомним, недавно «Реал» покинул французский нападающий Карим Бензема, поэтому клуб находится в поисках нового форварда.

В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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