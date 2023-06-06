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АПЛ, трансферы: кто такой новый тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу, чем похож на Почеттино, отличия от Конте и Моуринью

Топ-клуб АПЛ мощно меняет курс. Новый тренер «Тоттенхэма» вернёт времена Почеттино
Андрей Рабинович
Анже Постекоглу
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Ноунейм из «Селтика» может возродить индивидуальность «шпор». Кто такой Постекоглу?

Достаточно вспомнить пару недавних коучей «Тоттенхэма», чтобы понять, насколько резко клуб меняет курс с назначением Анже Постекоглу главным тренером. Последним постоянным специалистом, работавшим со «шпорами», был Антонио Конте – итальянец принял лондонцев в ноябре 2021 года.

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У Антонио было почти идеальное тренерское резюме: пять чемпионских титулов в трёх разных клубах, каждый из которых до его прихода пребывал в кризисе. Конте стал топ-коучем в Серии А, но побеждал и в Англии с «Челси». Антонио – последний тренер-чемпион АПЛ, которого зовут не Пеп Гвардиола или Юрген Клопп, о чём он не стеснялся лишний раз упомянуть.

Отмотаем ещё на два года назад, когда в ноябре 2019 года «Тоттенхэм» назначил Жозе Моуринью. Португалец тоже высадился в Лондоне с мощным CV: восемь чемпионских титулов в четырёх разных клубах, не говоря уже об одном Кубке УЕФА, одной Лиге Европы, куче внутренних кубков и, самое главное, двух трофеев Лиги чемпионов, выигранных с «Порту» и «Интером». Он взял национальные титулы в четырёх разных странах, но продуктивнее всего «особенный» был именно в Англии – у него три титула с «Челси» за два захода на «Стэмфорд Бридж».

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Да, между Моуринью и Конте «Тоттенхэм» успел нанять Нуну Эшпириту Санту в июне 2021 года, но только после того, как провалились переговоры с коучами из длинного списка более успешных кандидатов, включая самого Антонио. Правда, Нуну провёл на посту главного тренера «шпор» всего 10 матчей в лиге.

В общем, курс Дэниела Леви очевидно просматривался – «Тоттенхэм» выходил на рынок элитных, самых титулованных, известных и высокооплачиваемых тренеров. И каждый раз для клуба всё заканчивалось огромной тратой времени, денег и энергии.

Почему «Тоттенхэм» назначает ноунейма

«Тоттенхэм» взял на работу Постекоглу –и это назначение ознаменует мощную смену курса. У Анже неплохое резюме: он выиграл титул в Австралии с двумя разными командами, взял трофей в японской Джей-лиге и дважды стал чемпионом Шотландии с «Селтиком». Вряд ли он мог добиться большего в клубах, в которые его нанимали, но он никогда не работал ни в Англии, ни в одной из пяти лучших лиг Европы. Моуринью и Конте пришли в «Тоттенхэм» после более десяти лет работы на высшем уровне. Постекоглу в 57 лет все ещё не пробовал себя в элите.

Анже Постекоглу

Анже Постекоглу

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

Но подобный разворот «Тоттенхэма» – ровно то, к чему призывали болельщики. Попытки найма тренера с большим именем не принесли клубу успеха. И Моуринью, и Конте производили впечатление немного зазнавшихся снобов, согласившихся на понижение и оказывающих команде услугу. По информации The Athletic, это привело к напряжённым отношениям с персоналом, игроками и болельщиками. Теперь можно с уверенностью сказать, что такой рецепт не подходит для гармоничного развития клуба вроде «шпор». Никто вокруг команды не хочет повторения последних четырёх лет.

Именно поэтому «Тоттенхэм» решился на перемены: северолондонцы растеряли идентичность и самобытность. В клубе уже продолжительное время ностальгируют по периоду работы Маурисио Почеттино, когда все в структуре работали в одном направлении, коллектив разделял общие амбиции.

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Именно к этой «нормальности» «шпоры» и хотят вернуться, к чёткой и понятной стратегии, плоды которой заметны от детских составов до первой команды. В клубе понимают, что подобное влияние может исходить только от человека в должности главного тренера – именно он сможет заразить футболистов общей идеей и сплотить вокруг неё болельщиков. Другими словами, коуч должен стать лицом клуба.

Кто такой Постекоглу и как он работает

И в этом отношении Постекоглу кажется одним из лучших кандидатов. Его «Селтик» играет в отличный футбол – клуб не просто побеждает, но делает это с чувством стиля и напористостью. Ещё больше этнического грека выделяет решимость стать главным публичным лицом клуба – что-то вроде того, кем является Клопп для «Ливерпуля»: не просто наёмником, но образующей частью ДНК. «Селтик» – это работа под высочайшим давлением, взаимоотношения с огромной фанатской базой и требования, которые невозможно удовлетворить только за счёт побед. Когда грек возглавил клуб в 2021 году, у болельщиков были сомнения в масштабе личности Анже. Спустя два года они испарились.

В «Селтике» Постекоглу проявил красноречие, заставляющее вернуться к параллелям с коучем «Ливерпуля». Все фанаты клуба из Глазго хорошо помнят фразу из его интервью в феврале 2022 года после победы над «Рейнджерс» со счётом 3:0.

Анже Постекоглу
Анже Постекоглу
пока ещё главный тренер «Селтика»

«Я сказал игрокам, что сегодня у нас 60 000 зрителей, и я уверен, что многие из них испытывают жизненные трудности. За 95 минут матча мы можем помочь им забыть о проблемах и почувствовать себя хорошо, а это нечто особенное».

Через несколько дней Анже попросили расширить эту мысль на предматчевой пресс-конференции: «Я не просто тренер футбольного клуба – я в ответе за всё, что его олицетворяет. Для меня важно, чтобы люди, которые по-настоящему инвестируют в клуб – а это болельщики – верили в меня в первую очередь как в человека. Когда люди верят в твою личность, ты с большей вероятностью определишься с глобальными целями».

В этом ответе – вся суть притягательности Постекоглу. Дело не только в том, что он хорошо и чётко излагает мысли, не в том, как он умён (что отчасти стало причиной популярности его интервью). Дело в том, что он понимает всю силу слов. Он знает, что ни один коуч ничего не добьётся без поддержки игроков и болельщиков, и понимает, как важно быть на одной волне со всеми, кто окружает команду.

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Со времён Почеттино у «Тоттенхэма» не было тренера, заинтересованного в этой стороне работы. Никто из тройки Моуринью – Конте – Нуну не прилагал особых усилий, чтобы поймать коннект с болельщиками и говорить на их языке. Если Постекоглу придёт в команду и нащупает те же болевые точки, что и в свой первый сезон в «Селтике», это драгоценное чувство общности может начать возвращаться.

Чего ожидать от «шпор» в новом сезоне

Всё это бессмысленно в отрыве от футбола, но и тут Постекоглу есть что предложить. Он побеждал везде, где работал, а пару дней назад его «Селтик» в восьмой раз в истории клуба взял домашний требл. Шотландцам удалось это благодаря игре по схеме 4-3-3, всегда ориентированной на экспрессивный, атакующий футбол, доминирование над соперником и создание голевых моментов. Тот факт, что «Брайтон» интересовался Постекоглу в сентябре после потери Поттера, говорит о многом.

Дэниел Леви

Дэниел Леви

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Два года назад после увольнения Моуринью Дэниел Леви пообещал, что следующий главный тренер «Тоттенхэма» будет соответствовать ДНК клуба. Функционер говорил о «свободном, атакующем и зрелищном» футболе и развитии молодых игроков. Очевидно, что-то пошло не так: «шпоры» назначили Нуну, а спустя пять месяцев подписали Конте. Если Постекоглу получит эту работу, то у северолондонцев наконец-то появится коуч, играющий в привлекательном для болельщиков стиле. После почти четырёх лет унылого футбола на новой инновационной арене это может показаться глотком свежего воздуха.

Конечно, нет никаких гарантий, что Постекоглу преуспеет на новом месте – для всех очевидно, сколько тяжёлой работы предстоит новому коучу «шпор». Ему нужно будет реанимировать уверенность футболистов, вновь зажечь болельщиков, запустить смену поколений в составе и попытаться вернуть клуб в Европу. Учитывая состояние, в котором находится «Тоттенхэм», любое назначение будет рискованным – и мы знаем на примере Моуринью и Конте, что даже великие победители не гарантируют ничего.

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Но если взглянуть на весь период правления Леви в «Тоттенхэме», то можно подметить – иногда самые неочевидные соискатели на позицию коуча клуба становились самыми успешными, а тренеры, за которыми Дэниел гонялся сознательно, часто оказывались неудачниками. Не только Моуринью и Конте, но и Хуанде Рамос, Андре Виллаш-Боаш. Никто из них не оправдал громкую репутацию на «Уайт Харт Лейн» или на новом стадионе клуба.

Гораздо более успешными были Мартин Йол и Гарри Реднапп, назначенный в панике после катастрофического начала сезона-2008/2009. И даже Почеттино, величайший тренер эпохи Леви, пришёл в клуб в 2014 году после того, как «шпоры» упустили Луи ван Гала. Эти трое, как оказалось, лучше понимали «Тоттенхэм», болельщиков и внутренние процессы, чем их более раскрученные коллеги. У фанатов «шпор» есть поводы для оптимизма – вполне возможно, что Постекоглу пойдёт по стопам успешных предшественников.

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