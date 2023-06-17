«Зенит» — ЦСКА: во сколько начнётся матч женского Суперкубка, где смотреть прямой эфир

В матче Суперкубка России — 2023 среди женских команд встретятся ЖФК «Зенит» и ЖФК ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд будет использована система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).
В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА занимает второе место. Их разделяет одно очко.
ЦСКА дважды играл в матчах за Суперкубок и оба раза уступил московскому «Локомотиву».
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