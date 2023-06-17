Хави заинтересован в переходе Субименди в «Барселону»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави заинтересован в подписании опорного полузащитника клуба «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) Мартина Субименди. Игрок возглавил список запросов наставника сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo.

В контракте 24-летнего Субименди с басками, действующем до лета 2027 года, прописана сумма отступных в размере € 60 млн. Сам футболист заявил, что планирует в следующем сезоне выступать за «Реал Сосьедад» и сыграть с командой в Лиге чемпионов. Однако в техническом штабе «Барселоны» считают, что слова Субименди соответствуют нормам того, что футболист должен говорить в знак уважения к своему клубу, поэтому не видят их препятствием для возможного трансфера.

В сезоне-2023/2024 в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад» полузащитник провёл 36 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Также он принял участие в четырёх играх Лиги Европы. Субименди является воспитанником баскского клуба.

Напомним, «Барселону» по завершении сезона-2022/2023 покинул Серхио Бускетс, команда находится в поиске нового опорного полузащитника.